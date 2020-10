«Я ещё ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю Яндекс, мы 2 лучшие ИТ компании страны и там может быть куча синергий! Я точно остаюсь в Тинькофф Банк и буду им заниматься, для клиентов ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше», — написал в инстаграме Тиньков.







«Яндекс» не такой плохой вариант? «Тинькофф» ведёт переговоры о сделке с МТС и «Сбербанком»По данным The Bell , основатель и крупнейший акционер группы компаний «Тинькофф» Олег Тиньков ведёт переговоры о слиянии бизнеса с главным бенефициаром МТС Владимиром Евтушенковым. Стороны пока не пришли ни к какому решению, хотя обсуждают детали возможной сделки как минимум с июля 2020 года.Источник The Bell утверждает, что Евтушенков может приобрести «Тинькофф» на собственные деньги, взятые в кредит у «Сбера». В результате может образоваться «мягкий консорциум» между «Сбером», МТС и «Тинькофф».В сентябре стало известно , что «Тинькофф» рассматривает возможность своей продажи «Яндексу». На Лондонской бирже был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось о том, что «Яндекс» предварительно договорился о полном приобретении «Тинькофф» за 5,48 $ миллиарда долларов, при этом Олег Тиньков утверждал , что речь идёт не о продаже, а о слиянии двух компаний:Тиньков также написал, что вероятность заключения сделки с «Яндексом» составляет 50%, но затем удалил из инстаграма эту запись, не объяснив, чем это вызвано.Среди потенциальных покупателей «Тинькофф» источниками The Bell называется и «Сбер», но с той долей рынка, которая принадлежит этому банку, сделку будет трудно согласовать с ФАС и Центробанком.Олег Тиньков болен лейкемией и прошёл в Лондоне курс лечения, который включал в себя химиотерапию и трансплантацию костного мозга. Сейчас находится на реабилитации.