Ко Дню студента можно будет получить шесть месяцев бесплатной подписки «Яндекс Плюс». Для этого нужно быть учащимся российских вузов и закрыть зимнюю сессию на «отлично». А хорошисты — те, кто сдал экзамены без троек, — могут получить бесплатную подписку на три месяца. После окончания бесплатного периода подписка на Плюс будет доступна студентам за 99 рублей в месяц в течение двух лет, а после — по обычной цене.
Чтобы получить подписку Яндекс Плюс и подтвердить результаты сессии, студентам нужно отправить фото своего студенческого билета и зачетки через специальную форму на странице проекта. Согласно условиям акции, оценки за зимнюю сессию 2021-2022 должны быть не ниже «хорошо» и «отлично». Эти данные отправятся на обработку и в случае успешной проверки в течение 10 дней студент получит письмо со своим уникальным промокодом.
Акция будет проходить с 25 января по 8 февраля 2022 года на территории РФ.
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