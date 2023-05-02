Запущен аналог ChatGPT, которым можно бесплатно пользоваться на любых устройствах

Александр


В сервис Notion, предназначенный для организации дел и задач, встроили поддержку нейросетевого чата, который работает примерно так же, как ChatGPT. Можно делегировать этому чату выполнение различных заданий, в том числе написание текстов и компьютерного кода, составление баз данных, решение математических примеров и логических загадок.

Приложения Notion доступны на Android, iOS, Windows и Mac, причём предусмотрена кроссплатформенная синхронизация данных, то есть вы можете начать работать над задачей на одном устройстве и продолжить на другом. Русскоязычной локализации в интерфейсе нет, но он простой и понятный.

Для общения с нейросетевым чат-ботом в Notion нужно сделать следующее:

  1. Запустите Notion и залогиньтесь в сервис (например, с учётной записью Google)
  2. В меню слева нажмите Add a page и озаглавьте задание.
  3. Напишите задание нейросети, нажмите Enter, затем пробел и укажите, что нужно сделать боту (в примере ниже он должен был продолжить высказывание).




С нейросетью в Notion можно общаться на обычном языке, но иногда требуются уточнения, особенно, если вам нужен строго определённый результат. В сервисе есть ограничение — бесплатно доступно не более 20 запросов в чат-боте. Этот лимит можно обойти, если создавать субаккаунты. Для каждого такого аккаунта действует тот же лимит.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple и Google объединились из-за общей угрозы. Что сплотило конкурентов?
Нейросеть открыла доступ к телепатии, и это не шутка
В США рассмотрели возможность запуска ядерного оружия искусственным интеллектом

Рекомендации

Рекомендации

Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого
🎉 Вышел Telegram 9.4. Это просто праздник какой-то!
ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

sponame
+260
sponame
Всего 20 или 20 в день/неделю/месяц?
38 минут назад
#