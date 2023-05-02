Запущен аналог ChatGPT, которым можно бесплатно пользоваться на любых устройствах

В сервис Notion, предназначенный для организации дел и задач, встроили поддержку нейросетевого чата, который работает примерно так же, как ChatGPT. Можно делегировать этому чату выполнение различных заданий, в том числе написание текстов и компьютерного кода, составление баз данных, решение математических примеров и логических загадок.
Приложения Notion доступны на Android, iOS, Windows и Mac, причём предусмотрена кроссплатформенная синхронизация данных, то есть вы можете начать работать над задачей на одном устройстве и продолжить на другом. Русскоязычной локализации в интерфейсе нет, но он простой и понятный.
Для общения с нейросетевым чат-ботом в Notion нужно сделать следующее:
- Запустите Notion и залогиньтесь в сервис (например, с учётной записью Google)
- В меню слева нажмите Add a page и озаглавьте задание.
- Напишите задание нейросети, нажмите Enter, затем пробел и укажите, что нужно сделать боту (в примере ниже он должен был продолжить высказывание).
С нейросетью в Notion можно общаться на обычном языке, но иногда требуются уточнения, особенно, если вам нужен строго определённый результат. В сервисе есть ограничение — бесплатно доступно не более 20 запросов в чат-боте. Этот лимит можно обойти, если создавать субаккаунты. Для каждого такого аккаунта действует тот же лимит.