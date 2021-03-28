





Среди IT-специалистов уже долгое время есть своеобразное развлечение — попытка запустить оригинальный Doom на всем, что имеет процессор. Собственно, с учетом максимальной нетребовательности игры прошлого века, в нее удается поиграть на калькуляторах, холодильниках и даже тестах на беременность. Однако с текущими тенденциями такое развлечение может уйти в прошлое, и на замену ему приходит новое: добыча криптовалюты на всем, что может запустить майнер.И в этот раз отличились энтузиасты с канала stacksmashing — они заставили добывать «монетки» оригинальный Game Boy, портативную игровую приставку из 1989 года, которая работает на 8-разрядном процессоре Sharp с частотой в целых 4.2 МГц (это сильно упрощенный аналог популярного тогда Zilog Z80). Конечно, это была сложная задача: пришлось существенно переписывать майнер ntgbtminer, чтобы он смог работать в 8 КБ памяти, а для подключения консоли к интернету пришлось использовать портативный ПК Raspberry Pi Pico, который сам по себе на несколько порядков быстрее Game Boy.И все же опыт оказался удачным — консоль смогла майнить на скорости 0.8 хеша/с. Много это или мало? Современные устройства для майнинга (так называемые ASIC) способны разгоняться до сотен терахешей в секунду, то есть они в триллионы раз быстрее. Что касается прибыльности, то Game Boy принесет 1 рубль приблизительно за 1000 лет работы. Хотя, на самом деле, не принесет — биткоины закончатся раньше, приблизительно в середине следующего столетия.