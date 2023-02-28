Ждете iPhone с USB-C? Рано радуетесь! Apple не даст пользователям сэкономить на аксессуарах

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Похоже, Apple перенесет технологию сертифицированных кабелей при переходе на новый стандарт разъемов USB-C. Дешевые аксессуары могут быть несовместимы с новыми моделями смартфонов или иметь ограничения.Об этом сообщает зарубежный ресурс AppleInsider. Программа Made For IPhone (MFi) позволяет сторонним производителям выпускать сертифицированные аксессуары для техники Apple. Такие товары работают не хуже оригинала, но стоят меньше. Однако из-за использования фирменных чипов назвать их дешевыми сложно.Переход на интерфейс USB-C подразумевал, что пользователи смогут использовать кабели от других телефонов, но похоже, что Apple и тут планирует заработать. Как заявляет источник, Apple будет требовать наличие MFi для продуктов с разъемом USB-C, подключаемых к iPhone 15, а Foxconn уже приступила к массовому производству таких аксессуаров.Тем не менее преимущества в таком решении все же есть. Дешевые китайские провода имеют привычку быстро выходить из строя, медленно заряжать, урезать скорость передачи данных или попросту отказаться работать. В таком случае лучше немного переплатить и быть уверенным в качестве продукта.