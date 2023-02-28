Ждете iPhone с USB-C? Рано радуетесь! Apple не даст пользователям сэкономить на аксессуарах

Артем
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Похоже, Apple перенесет технологию сертифицированных кабелей при переходе на новый стандарт разъемов USB-C. Дешевые аксессуары могут быть несовместимы с новыми моделями смартфонов или иметь ограничения.

Об этом сообщает зарубежный ресурс AppleInsider. Программа Made For IPhone (MFi) позволяет сторонним производителям выпускать сертифицированные аксессуары для техники Apple. Такие товары работают не хуже оригинала, но стоят меньше. Однако из-за использования фирменных чипов назвать их дешевыми сложно. 

Переход на интерфейс USB-C подразумевал, что пользователи смогут использовать кабели от других телефонов, но похоже, что Apple и тут планирует заработать. Как заявляет источник, Apple будет требовать наличие MFi для продуктов с разъемом USB-C, подключаемых к iPhone 15, а Foxconn уже приступила к массовому производству таких аксессуаров.

Тем не менее преимущества в таком решении все же есть. Дешевые китайские провода имеют привычку быстро выходить из строя, медленно заряжать, урезать скорость передачи данных или попросту отказаться работать. В таком случае лучше немного переплатить и быть уверенным в качестве продукта. 
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Источник:
Apple insider
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Комментарии

Ckor_30
+637
Ckor_30
Опять статья ради статьи😁
час назад в 09:56
#
Dmitriy
+426
Dmitriy
Ну дорогие яблочные провода тоже не особо долго жили. И порой китайцы жили дольше.
А в целом — только на это они уже и способны, максимально закрываться от всего, быть проприетарными по полной.
час назад в 10:12
#
+4555
Carter_Mayers
Ну тут или или, либо брать провода и адаптеры сомнительного качества и жертвовать ресурсом АКБ и риском какой-нибудь поломки. Либо брать MFI и не париться, ведь цена у них бывает тоже разной а те же 1500-1900р за год и более за кабель не большие деньги от слова совсем. А адаптер так вообще покупаешь раз и лет на 5 забываешь вовсе. Хотели USB-C будет USB-C, хотя смысл он имеет только при передачи больших объемов данных на комп и с компа. Не представляю сотен миллионов юзеров, кому бы подобное могло понадобиться подобное
час назад в 10:37
#
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