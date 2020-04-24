В iOS 13 выявлена серьёзная проблема безопасности. Смартфоны и планшеты Apple, работающие на этой версии операционной системы, могут выйти из строя после получения так называемой текстовой бомбы — сообщения, которое содержит определённые символы.
Вот они:
Это сочетание эмодзи итальянского флага и символов на языке Синдхи. После его получения через SMS, iMessage или любой другой мессенджер устройство аварйно завершает работу.
Этот баг устранён во второй бета-версии iOS 13.4.5, однако он остаётся во всех релизных сборках iOS 13.x. Очевидно, в скором времени Apple выпустит официальное обновление, в которой этой проблемы не будет.
Это далеко не первый раз, когда пользователи обнаруживают, что устройства Apple можно вывести из строя простой отправкой текстового сообщения. Например, в 2018 году символ из индийского алфавита заставлял iOS и iPadOS намертво зависать.
Как устранить проблему самостоятельно?
Если вы опасаетесь, что ваш гаджет может быть атакован, можно обезопасить себя ещё до выпуска обновления. Для этого зайдите в «Настройки» -> «Уведомления», выберите из списка «Мессенджеры» и выключите «Допуск уведомлений». Недостаток этого способа защиты заключается в том, что уведомления от мессенджеров перестанут отображаться на заблокированном экране.
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