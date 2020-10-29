Вслед за анонсом консоли следующего поколения Xbox Series X в сети набрали популярность мемы, на которых устройство сравнили с холодильником. Microsoft оценила шутку, выпустив изображение со сравнением габаритов, а теперь компания решила пойти еще дальше.
The one.Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.
The only.
Xbox Series X Fridge giveaway.
Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4 — Xbox (@Xbox) October 28, 2020
Microsoft совместно с Samsung выпустила настоящий холодильник в форме Xbox Series X. Их количество ограничено тремя экземплярами. Первые два достались рэперу Снуп Догу и блогеру iJustine. Третий компания решила разыграть среди фанатов Xbox, а для участия в конкурсе достаточно подписаться на учетную запись консоли в твиттере и ретвитнуть пост о розыгрыше холодильника.
Результаты конкурса обещают объявить 4 ноября.
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На колёсиках !!!!)