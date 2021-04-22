23 апреля Apple начнёт принимать предзаказы на геомаячок AirTag, а с 30 апреля он появится в продаже. Это совершенно новый для Apple продукт, тем интереснее, что о нём думают журналисты, которым уже удалось познакомиться с новинкой.
AirTag — умный геомаячок, который можно крепить к различным предметам, чтобы в дальнейшем с помощью приложения «Локатор» определять их местоположение с точностью до нескольких сантиметров. Радиус действия AirTag — до 80 метров от связанного с ним смартфона.
По словам Дитера Бона из The Verge, AirTag — очень красивый и максимально эппловский продукт. Он очень тесно интегрирован в экосистему Apple и старается удержать в ней пользователя (по большей части, конечно, за счёт сильных ограничений на взаимодействие с другими платформами). Бон пишет, что этот продукт продаётся дороже, чем аналогичные устройства конкурентов, но за счёт интеграции с продуктами Apple предлагает возможности, которых нет у других гаджетов.
На The Verge также появился видеообзор, в котором показаны примеры использования AirTag в условиях реального мира.
Мэтью Панзарино из TechCrunch отметил недостатки AirTag. Если в помещении толстые стены и есть другие препятствия, определение местоположения маячка может занимать около 30 секунд. Однако после того, как маячок всплывёт на радаре, точность определения оказывается очень высокой, а благодаря подсказкам на экране, найти его оказывается очень просто.
Бренду Столяр из Mashable эта новинка Apple вообще не воодушевила. Она считает, что AirTag ничем не лучше bluetooth-трекеров, которые доступны на рынке уже несколько лет. В то же время, по её прогнозу, именно AirTag переведёт такие трекеры в разряд популярных продуктов, а сам станет чуть ли обязательным аксессуаром для любого обладателя iPhone.
AirTag задействует технологию Ultra Wideband и работает в связке с чипом U1, который есть у линейки iPhone 11 и iPhone 12. В России этот чип отключен в смартфонах Apple программным методом, поскольку компания пока не получила разрешение на коммерческое использование соответствующего частотного диапазона. AirTag будет продаваться в России (2990 р. за штуку или 9990 р. за комплект из четырёх штук), но дата начала продаж пока не названа.
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Если был эппл сделал также, что метка определяется через любой айфон, было бы здорово, а так это обычная метка, которыми уже 10 лет завалены все магазины.