Here’s is look inside building 1/4 of my mining farm. Almost all 3070s in this building. My new building will be all 170hx cards. Hoping to have it finished by EOY. #ETH #RVN #Mining pic.twitter.com/ZSgYBgCwKL — Jaxson Davidson (@jaxson_davidson) December 15, 2021







Житель США Джексон Дэвидсон всерьёз увлёкся майнингом криптовалют и собрал, пожалуй, самую крупную любительскую ферму для добычи Ethereum. В своём твиттере он показал, как выглядит одна четвёртая часть этой фермы.Дэвидсон приобрёл в общей сложности около семи тысяч видеокарт (в основном GeForce RTX 3070) и другое оборудование для майнинга (материнские платы, процессоры, оперативную память, райзеры, винчестеры, блоки питания). В помещениях, где размещено всё это, организована мощная система охлаждения.Раньше майнер закупал видеокарты поштучно в магазинах и интернет-барахолках, а теперь договорился о поставках напрямую с производителями. Сколько он потратил и сколько зарабатывает, не сообщается, но энтузиасты посчитали, что закупка оборудования обошлась ему примерно в 7 миллионов долларов, расходы на электроэнергию составляют 3 тысячи долларов в месяц, а его чистая ежемесячная прибыль никак не меньше 680 тысяч. С учётом расходов на аренду помещения, охлаждение, освещение, обслуживание и замену вышедших из строя видеокарт такое предприятие выйдет в плюс примерно через год после запуска, а это очень хороший показатель для бизнеса.