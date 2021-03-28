Apple утверждает, что в поверхности смартфонов из модельного ряда iPhone 12 используется защитное покрытие Ceramic Shield, снижающее риск повреждений дисплея при падении. А что будет если устройство с такой защитой запустить при помощи специальной рогатки в 10 слоёв стекла? Ответить на этот вопрос решили блогера с канала TechRax.
По словам Apple, материал Ceramic Shield был создан в сотрудничестве с компанией Corning, которая производит стекло Gorilla. В основе новой защиты стеклокерамика, которая по своим свойствам превосходит и стекло, и керамику. При её изготовлении в матрицу стекла добавляются керамические нанокристаллы, которые прочнее многих известных металлов.
Для своего эксперимента авторы канала TechRax использовали закаленные стекла и специально изготовленную рогатку для запуска iPhone 12 Pro Max. Для испытания взяли абсолютно новый смартфон без механических повреждений.
Стоит отметить, что айфон со стойкостью прошел эксперимент. После первого запуска на фронтальной панели смартфона почти не было видимых повреждений. После этого блогеры запустили его еще раз и даже после этого iPhone 12 Pro Max сохранил довольно хорошее состояние, а вот третьего запуска гаджет не пережил. Особенно сильно пострадала его задняя панель.
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