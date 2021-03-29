Ноутбуки HUAWEI стали одними из самых популярных устройств в сегменте портативных ПК российского рынка. В 2020 году компания запустила ряд флагманских моделей, среди которых MateBook X Pro, MateBook 13. А ноутбуки серии HUAWEI MateBook D D14 и D15, вошли в пятерку самых продаваемых устройств на территории России. На это указывают данные глобальной аналитической платформы Gfk за период с января по декабрь 2020 года. Мы продолжаем вас знакомить с инновационными гаджетами от компании HUAWEI, а в этом материале подробно расскажем о ноутбуке HUAWEI MateBook D 16, получившим 16,1-дюймовый экран со встроенными функциями защиты зрения, процессор AMD Ryzen 5 4600H, возможность увеличения дискового пространства, а также множество интеллектуальных функций. Он отлично подойдет для продвинутых пользователей, которые в первую очередь оценят большой экран, высокую производительность и мобильность.
ПроизводительностьHUAWEI MateBook D 16 оснащен 7-нм процессором AMD Ryzen 5 4600H c 6 ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 4 ГГц, который поддерживает TDP (Thermal Design Power, показатель тепловыделения) до 40 Вт и оборудован интегрированной графикой Radeon. Помимо этого за производительность отвечает твердотельный накопитель NVMe PCIe объемом 512 ГБ, который можно увеличить до 2 ТБ, и двухканальная оперативная память DDR4 на 8 ГБ или 16 ГБ. Пользователи могут переключаться между стандартным и производительным режимом работы при помощи горячих клавиш Fn+P, выбирая оптимальный уровень вычислительной мощности под свой текущий сценарий.
В бенчмарке Geekbench 5 устройство выдает 1080 баллов в single-core испытании и 6000 в multi-core. Производительность процессора AMD Ryzen 5 4600H на 45 процентов выше по сравнению с Intel i5 одиннадцатого поколения. По словам HUAWEI, в тестах многозадачности MateBook D 16 быстрее на 143 процента по сравнению с другими ноутбуками. Для тестирования использовалось несколько методов: открытие 10 вкладок с сервисом YouTube в браузере Chrome, запуск презентации весом 496 МБ, а также запуск 200-мегабайтного документа Excel. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти можно вполне комфортно играть, например, в League of Legends или PUBG.
Охлаждение для MateBook D 16 обеспечивает система HUAWEI Shark Fin, состоящая из двух тихих вентиляторов с частым расположением S-образных лопастей, шириной всего 0,2 мм. Это обеспечивает устройству низкий уровень шума и температуры компонентов. По данным лаборатории HUAWEI, показатель слышимости системы охлаждения составляет менее 38 дБ в режиме максимальной производительности.
Проблем с интерфейсами не возникнет, поскольку HUAWEI MateBook D 16 оснащен двумя полнофункциональными портами USB-C, двумя USB-A 3.2 Gen 1, портом HDMI и аудиразъёмом 3,5 мм. Встроенные антенны 2x2 MIMO поддерживают Wi-Fi 6, а это в свою очередь обеспечивает высокоскоростное и стабильное соединение, которое в 2,7 раза быстрее по сравнению со стандартом Wi-Fi 5.
Объёмный звук ноутбуку обеспечивают два динамика с четырьмя специальными аудиорежимами. Они позволяют раскрыть звучание устройства в зависимости от использования, например, во время просмотра фильма или прослушивания музыки. Остальные два режима предусматриваются для игр или голосового общения.
Эргономика и дизайнНесмотря на довольно крупный экран с диагональю 16,1 дюйма, ноутбук сохраняет высокий уровень мобильности за счет своих конструктивных решений. HUAWEI MateBook D 16 весит всего 1,74 кг, а его толщина составляет 18,4 мм. Таким образом его можно с легкостью брать с собой и он не займет много места в повседневном рюкзаке.
Стоит отметить, что мобильность и производительность не идут вразрез с дизайнерскими решениями. Ноутбук выполнен в фирменном для всей серии дизайне с узнаваемыми лаконичными элементами. Премиальность устройства подчеркивает металлический корпус из прочного алюминиевого сплава. Концепция дизайна осталась без изменений, используются матовые поверхности, в том числе и для дисплея.
ЭкранОчень тонкие рамки обеспечивают 90-процентное соотношение площади экрана к поверхности корпуса. Сертифицированный режим с фильтром синей части спектра и защитой от мерцания позволяет использовать HUAWEI MateBook D 16 на протяжении длительного времени без усталости для глаз. Узкие рамки достигаются за счет размещения веб-камеры в клавиатурном блоке функциональных клавиш.
Цветовой охват 100% sRGB и яркость 300 нит обеспечивают комфортный просмотр фото и видео или во время работы с графикой. Максимальное разрешение дисплея составляет 1920x1080.
СофтMateBook D 16 поддерживает технологию HUAWEI Share. Она позволяет ноутбукам и смартфонам компании взаимодействовать между собой. Поднесите мобильный телефон к метке NFC, встроенной в тачпад, и функция «Мультискрин» объединит оба гаджета в единую экосистему. Эта возможность обеспечивает бесшовную передачу файлов, а также вывод до трех мобильных приложений на экран ноутбука. Помимо этого, HUAWEI Share позволяет пользователям лэптопа принимать и совершать аудио- и видеозвонки, открывать и редактировать файлы, хранящиеся непосредственно на смартфоне. После сопряжения устройств можно одним щелчком мыши подключить ноутбук к интернету через смартфон.
HUAWEI Share может использоваться для обмена файлами между двумя мобильными устройствами без проводов и необходимости в облачных сервисах. Например, можно редактировать документ прямо на смартфоне с помощью программного обеспечения для ноутбука. Также эту функцию можно задействовать для копирования и вставки содержимого между двумя гаджетами. Для соединения устройств можно использовать NFC или метод со сканированием QR-кодов.
Безопасность и автономностьHUAWEI MateBook D 16 оснащён кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая обеспечивает безопасность устройства. Она позволяет одним действием включить ноутбук и пройти авторизацию. Это в свою очередь ускоряет запуск.
Ноутбук комплектуется 65-ваттным адаптером питания с интерфейсом USB-C, обеспечивающим быструю зарядку. Его также можно использовать со смартфонами компании, поддерживающими технологию HUAWEI SuperCharge. По словам производителя, всего 15 минут от сети хватает на два часа автономной работы с офисными приложениями. Стоит отметить, что благодаря функции обратной зарядки, ноутбук в выключенном состоянии можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. Батарея в MateBook D 16 несъёмная, а её ёмкость составляет 56,8 Вт·ч. HUAWEI отмечает, что этого должно хватить на 9,5 часа воспроизведения видео.
Характеристики
- Размеры (ВxШxД) и вес: 234 x 369 x 18,4 мм, 1,74 кг
- Материалы корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет: космический серый
- Экран: IPS 16,1 дюйма с антибликовым покрытием, толщина рамок 4,9 мм, соотношение сторон 16:9, разрешение 1920 x 1080 и 173 PPI, пиковая яркость 300 нит, контрастность 1000:1, угол обзора 170 градусов
- Порты: 3,5 мм, 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C, HDMI
- Звук: 2 динамика и 2 микрофона
- Процессор: AMD Ryzen 5 4600H
- Накопитель: 512 ГБ NVMe PCIe ЫЫВ
- ОЗУ: 8 или 16 ГБ DDR4 3200 MHz
ДоступностьMateBook D 16 появится в России в цвете «космический серый». Старт продаж намечен на 30 марта в официальных магазинах HUAWEI, а также в розничных сетях-партнерах компании. Рекомендованная стоимость зависит от характеристик устройства:
- Комплектация 16+512 ГБ — 74 990 рублей;
- Комплектация 8+512 ГБ — 71 990 рублей.
ИтогMateBook D 16 в первую очередь рабочий инструмент, но несмотря на это на нём можно будет вполне комфортно поиграть в игры с умеренными системными требованиями. Благодаря большому экрану с точной настройкой цветовой гаммы ноутбук станет достойным ассистентом в плане творческих процессов, будь то работа с графикой или обработка фотографий. Таким образом получается, что HUAWEI выпустила универсальное устройство в элегантном корпусе с классическими очертаниями. MateBook D 16 отлично вписывается в сценарии повседневного домашнего использования и офисной работы с рутинными задачами. Определенно, в плане технического оснащения стоит выделить большой объем накопителя и оперативной памяти, производительный процессор от AMD, большой и яркий экран, наличие сканера отпечатков пальцев и достойный набор интерфейсов.
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