Американским компаниям запрещено сотрудничать с Huawei, поэтому Google не может предоставлять ей свои мобильные сервисы и приложения для смартфонов. У Huawei есть собственный магазин приложений AppGallery и ещё несколько сервисов, замещающих гугловские, но их нельзя назвать полноценной заменой, что признаёт даже Huawei.
Несмотря на всё это, в ближайшее время Huawei собирается выпустить новый смартфон, на которые будут установлены приложения Google. Речь идёт о модели Huawei P30 Pro New Edition, которая анонсирована на немецком сайте Huawei и будет доступна ограниченным тиражом.
Как это возможно? Huawei P30 Pro New Edition станет модификацией Huawei P30 Pro, в которую внесены незначительные изменения. Формально эти модели будут полностью идентичны, а поскольку для Huawei P30 Pro были сертифицированы сервисы Google, новинка тоже может их получить.
Это не первый раз, когда Huawei идёт на подобную уловку, чтобы добавить сервисы Google на свой смартфон в обход запрет от американских властей. В октябре 2019 года Huawei обходным способом установила Android с сервисами Google в Honor 9X для российского рынка.Фактически российская версия Honor 9X хотя и считалась новинкой, но представляла из себя слегка улучшенный гибрид Honor 8X и Huawei P Smart Z.
Такая конструктивная особенность позволила Huawei немного схитрить и выдать Honor 9X за старую модель, на которую компании можно установить Android с сервисами Google. Honor 9X определяется как Huawei P Smart Z, а для него у Huawei куплена лицензия на использование Google Mobile. Пользователи раскусили такой трюк и остались недовольны. В отзывах к Honor 9X пишут, что устройства на Kirin 810 без проблем тянет все топовые игры с максимальными настройками качества на 60 fps, а Kirin 710 на такое неспособен.
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