Jelly 2E — самый маленький и лёгкий смартфон современности
Александр Кузнецов —
Китайская компания Uniherz выпустила смартфон Jelly 2E. Он крайне миниатюрный, весит 110 г, а диагональ его экрана всего 3 дюйма.
Jelly 2E считается наследником модели Jelly 2 двухгодичной давности и работает на Android 12, однако некоторые характеристики, как ни странно, были ухудшены. Смартфон лишился NFC, объём оперативной памяти снижен с 6 до 4 ГБ, места в накопителе стало в два раза меньше (всего 64 ГБ), а в качестве процессора использован MediaTek Helio A22 с графикой PowerVR GE8320, который в два раз слабее, чем Helio P60 из Jelly 2. Ёмкость аккумулятора осталась неизменной — 2000 мАч.
Смартфон двухсимочный, обладает поддержкой LTE, оснащён 3,5-мм аудиовыходом и кнопкой для быстрого запуска выбранного приложения. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, а основная камера 16-мегапиксельная.
Продажи Jelly 2E начнутся 7 ноября. Смартфон будет стоить 170 долларов, а по предзаказу предусмотрена скидка в 20 долларов.
Предыдущая модель Jelly 2 такая же миниатюрная и лёгкая, но обладает гораздо более привлекательными характеристиками и продаётся на AliExpress всего за 160 долларов (10 825,90 р.)
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