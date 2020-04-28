Недавно компания Xiaomi выпустила бета-версию оболочки MIUI 12 для нескольких моделей смартфонов, а теперь рассказала о возможностях обновлённого приложения камеры.
- Magic Clone (эффект клонирования объектов)
- Magic Kaleidoscope (эффект калейдоскопа при фотографировании)
- Съёмка одной кнопкой: нажатие — фото, удерживание — видео
- Возможность настроить расположение кнопок
- Настройка тем оформления
- Новые звуки
- Улучшенная поддержка разрешения 108 Мп и 50-кратного зума в совместимых моделях
Новое приложение камеры будет выпускаться для смартфонов Xiaomi волнами:
Первая волна — апрель
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 9 SE
- Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
Вторая волна — май
- Redmi Note 7
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 8 SE
Третья волна — июнь
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 4G
- Redmi K20
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi 8A
- Redmi 8
- Redmi 7A
- Redmi 7
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