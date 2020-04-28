MIUI 12

Недавно компания Xiaomi выпустила бета-версию оболочки MIUI 12 для нескольких моделей смартфонов, а теперь рассказала о возможностях обновлённого приложения камеры.

  • Magic Clone (эффект клонирования объектов)
  • Magic Kaleidoscope (эффект калейдоскопа при фотографировании)
  • Съёмка одной кнопкой: нажатие — фото, удерживание — видео
  • Возможность настроить расположение кнопок
  • Настройка тем оформления
  • Новые звуки
  • Улучшенная поддержка разрешения 108 Мп и 50-кратного зума в совместимых моделях


Новое приложение камеры будет выпускаться для смартфонов Xiaomi волнами:

Первая волна — апрель

  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi K20 Pro Premium Edition
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Mi CC9
  • Redmi Note 8 Pro
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Pro Zoom Edition


Вторая волна — май

  • Redmi Note 7
  • Xiaomi Mi 8
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
  • Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
  • Xiaomi Mi Mix 3
  • Xiaomi Mi Mix 2S
  • Xiaomi Mi 8 SE


Третья волна — июнь

  • Xiaomi Mi 10 Youth Edition
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 4G
  • Redmi K20
  • Xiaomi Mi CC9e
  • Redmi 8A
  • Redmi 8
  • Redmi 7A
  • Redmi 7



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Источник:

GizmoChina GizmoChina

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