Магазины боятся закупать айфоны по параллельному импорту — в России они окажутся бесполезны





Российские магазины начали закупать смартфоны, ввезённые методом параллельного импорта. Таким образом в DNS, «Связном» и «М.Видео» появились новые модели Samsung из серии Galaxy A — их привозят из Казахстана, и процессе поставки они дорожают почти два раза



По данным «Известий», магазины боятся закупать смартфоны Apple. В теории такая закупка реализуема, однако компания Apple имеет техническую возможность отслеживать движение любого своего смартфона и удалённо заблокировать его работу, если он появился в той стране, для использования в которой не предназначен.



Для покупателей риск покупки смартфонов, которые потом перестанут работать, невысок, поскольку их можно вернуть в магазин и получить свои деньги обратно. Магазин же может столкнуться с расходами по возврату денег и вряд ли сможет вернуть такой товар поставщику. Кроме того, параллельный импорт не решит проблему ремонта. По российскому законодательству, обязанность ремонтировать товар возложена на изготовителя, а россияне не смогут добиться от Apple гарантийного обслуживания, поскольку компания не представлена в стране и не разрешала ввозить её устройства в Россию.



Смартфоны Apple по-прежнему доступны в российских магазинах, но сейчас распродаются запасы, ввезённые до конца февраля, а что будет после того, как они закончатся, непонятно. Некоторые торговые сети ведут переговоры с коллегами из Ирана (эта страна тоже находится под санкциями, и в неё официально не поставляются товары иностранных брендов). Не исключено, что иранский опыт позволит наладить поставки смартфонов Apple в Россию с минимальным риском их блокировки со стороны производителя.

