Названы смартфоны и планшеты Samsung, которые получат One UI 6.0. Список очень большой

Серия Galaxy S: S23 Ultra, S23+, S23, S22 Ultra, S22+, S22, S21 Ultra, S21+, S21, S21 FE

Серия Galaxy Z: Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3

Серия Galaxy A: A73, A72, A54, A53, A52, A52S, A34, A33, A24, A23, A14, A13, A04S

Серия Galaxy M: M54, M53 5G, M33 5G, M23

Серия Galaxy F: F54, F23, F14 5G

Серия Galaxy Xcover: Xcover 6 Pro

Серия Galaxy Tab: Tab S9 Ultra, Tab S9+, Tab S9, Tab S8 Ultra, Tab S8+, Tab S8

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Сайт SamMobile добыл перечень мобильных устройств Samsung, для которых будет выпущена оболочка One UI 6.0 на базе Android 14. Ранее выяснилось , какие смартфоны и планшеты не получат это обновление, а теперь мы знаем, каким оно станет доступно начиная с осени этого года.Samsung обновит до One UI 6.0 и Android 14 следующие модели:Как видно из этого списка, Samsung не обделит даже смартфоны и планшеты, выпущенные три года назад, не говоря о более поздних моделях. Бета-версии Android 14 уже выпускаются компанией Google, что позволило Samsung подготовит тестовые сборки One UI 6.0 для нескольких устройств. В ближайшее время бета-версию обновления получат свежие флагманы.