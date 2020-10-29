OnePlus недавно представила смартфон 8T — это флагманское устройство, которое также будет выпущено в ограниченной серии Cyberpunk 2077 Limited Edition. Глава компании Пит Лау поделился тизером гаджета в эксклюзивном оформлении, на котором довольно сложно что-то разглядеть, но судя по всему новинка выйдет в фирменных черном и желтом цветах.
Пост был опубликован в китайском сервисе микроблогов Weibo. Во время анонса смартфона 8T компания упомянула о выпуске устройства Cyberpunk 2077 Limited Edition, но не раскрыла о нем какой-либо информации или его дизайна.
По опубликованному тизеру можно сделать вывод, что на смартфоне также будет размещен логотип игры Cyberpunk 2077 желтого цвета. Напомним, это игра от студии CD Projekt RED, релиз которой недавно был перенесен на 10 декабря.
Данное решение не повлияет на выход ограниченной серии смартфонов. Запуск OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition ожидается 4 ноября 2020 года.
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Пост был опубликован в китайском сервисе микроблогов Weibo. Во время анонса смартфона 8T компания упомянула о выпуске устройства Cyberpunk 2077 Limited Edition, но не раскрыла о нем какой-либо информации или его дизайна.
По опубликованному тизеру можно сделать вывод, что на смартфоне также будет размещен логотип игры Cyberpunk 2077 желтого цвета. Напомним, это игра от студии CD Projekt RED, релиз которой недавно был перенесен на 10 декабря.
Данное решение не повлияет на выход ограниченной серии смартфонов. Запуск OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition ожидается 4 ноября 2020 года.
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