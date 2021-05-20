





После просмотра весенней презентации Apple сложилось впечатление, что компания ловким движением руки задвинула конкурентов в сегменте планшетов на второй план, представив новый iPad Pro с процессором M1. Мобильное устройство получило колоссальный запас мощности и производительности, как минимум, на ближайшие несколько лет. Я провел с новинкой всего несколько дней и хочу поделиться своими первыми впечатлениями.Дизайн нового iPad Pro остался почти без существенных изменений в конструктивном плане, а первое на что обращаешь внимание и не можешь отвести взгляд — его царский дисплей. Мне досталась версия с максимальной диагональю 12,9 дюйма. В этой комплектации Apple оснащает новинки дисплеем Liquid Retina XDR с разрешением 2732 x 2048 пикселя и технологией miniLED. Просматривать HDR-контент на этом экране — одно удовольствие.В этом году я перешел на MacBook Air с процессором M1 и до сих пор нахожусь под впечатлением от производительности этого чипа. Буквально перед публикацией этого текста я решил проверить мощность процессора Apple собственной разработки на игре Divinity Original Sin 2. Это порт RPG с ПК и консолей, который буквально несколько дней назад дебютировал в App Store. Игра выглядит впечатляюще, iPad стабильно выдает картинку с высоким FPS в ситуациях с большим количеством разных графических элементов, будь то тени, блики и прочие отражения.Мне удалось поиграть только час, поскольку хотелось побыстрее поделиться с вами первыми впечатлениями. За это время iPad Pro 2021 сохранил свой температурный режим без какого-либо намёка на нагрев. Попробовал подключить DualShock 4 от PS4 — в игре есть полноценная поддержка геймпада, задержка не ощущается.Если говорить о размерах, несмотря на уже вполне «ноутбучную» диагональ, iPad Pro продолжает производить впечатление мобильного устройства. Также мне показалось, как будто Apple уменьшила размер рамок вокруг экрана. К сожалению, под рукой не оказалось планшета предыдущего поколения для сравнения.На первый взгляд можно сказать, что iPad Pro с процессором M1 — это совершенно новый класс устройств. За счет гигантского запаса производительного его уже сложно классифицировать как обычный планшет, но из-за отсутствия десктопной операционной системы он еще не стал ноутбуком. Кажется, что в этом году Apple выпустила «мобильный компьютер» с огромным потенциалом применения в сфере создания контента. Это стало возможным не только благодаря чипу M1, а также очень крутому HDR-дисплею, поддержке Thunderbolt аксессуаров и вариантам с объемом памяти 1 и 2 ТБ.Можно уже прямо сейчас с уверенностью сказать, что iPad Pro 2021 станет востребованным продуктом среди контентмейкеров, будь то профессиональные фотографы или видеографы. На iPadOS сейчас присутствует весь спектр основных приложений от Adobe для работы с фотографиями, а благодаря процессору M1 количество профессионального софта будет расти. Возможно, уже в ближайшее время мы увидим порты таких мастодонтов, как DaVinci Resolve и Capture One.Что касается мобильного гейминга, потенциально мощность процессора M1 позволит сократить разрыв между проектами для ПК и консолей. Если раньше разработчики радовали нас портами AAA-игр несколько летней давности для iPadOS, то в ближайшее время это может измениться. Как показывает практика, процессору M1 вполне по силам справляться с тяжелыми игровыми проектами. Остаётся только намекнуть: «эй, Blizzard, мы ждем Diablo 4 для iPad Pro 2021».