23 октября по всему миру начались продажи iPhone 12 и 12 Pro. Естественно, энтузиасты не смогли удержаться от того, чтобы разобрать эти устройства, заглянуть им внутрь и сравнить начинку.
iPhone 12 и 12 Pro сильно отличаются по цене, первая модель стоит в России от 69 990 до 94 990 рублей, а вторая от 99 990 до 129 990 рублей в зависимости от объёма накопителя. Разница в цене очень весомая, а отличий в начинке оказалось не так много.
В обеих моделях используется L-образная логическая платы с минимальными отличиями в расположении электронных компонентов. Отличие в том, что на плате у более простой модели нет коннекторов для подключения лидара и телеобъектива, и эти компоненты заменены пластиковыми «заглушками».
Для сервисных центров и умельцев, занимающихся ремонтом смартфонов, в такой унификации сплошные плюсы, ведь iPhone 12 можно использовать в качестве донора компонентов для iPhone 12 Pro и наоборот.
iPhone 12 и 12 Pro отличаются друг от друга не только набором камер. У младшей модели алюминиевый корпус, а у старшей стальной, и она чуть тяжелее. Также есть отличия в объёме памяти: у iPhone 12 — 64, 128 или 256 ГБ, а у iPhone 12 Pro — 128, 256 или 512 ГБ.
Несмотря на всю схожесть, iPhone 12 и 12 Pro легко отличить друг от друга с первого взгляда, даже если не смотреть на камеры. Первая модель предлагается в белом, чёрном, синем, зелёном и красном цветах, а у второй цвета другие — графитовый, серебристый, золотой и «тихоокеанский синий».
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