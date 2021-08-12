Компания «Открытая мобильная платформа» запустила бета-тестирование обновлённой версии «Аврора». Она собирается выдать тестировщикам этой операционной системы смартфон Inoi R7 (правда, с возвратом).
Оставить заявку на получение Inoi R7 с «Авророй» можно на сайте auroraos.ru/beta. Бета-тестировщики должны будут заключить договор, обязывающий их вернуть смартфон по завершению тестирования. В процессе теста они будут отравлять разработчикам сообщения о багах и ошибках. В дальнейшем планируется адаптировать «Аврору» под разные смартфоны.
«Аврора» представляет собой русифицированную и модифицированную версию финской операционной системы Sailfish, которая была создана на основе Android.
Открытый бета-тест «Авроры» свидетельствует о том, что в продаже могут появиться смартфоны, на которая она установлена. «Авророй» владеет «Ростелеком», который будет поставлять смартфоны и планшеты государственным заказчиками (например, во всероссийской переписи населения будет задействовано 360 тысяч планшетов с «Авророй»).
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