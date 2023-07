Samsung опозорилась на презентации новых смартфонов и часов

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что компания Samsung недостаточно хорошо подготовилась к прошедшей недавно презентации смартфонов Galaxy Z Flip5, Fold5 и других новинок. Дело в том, что в промо-материалах было много опечаток.К примеру, процессор Snapgragon был назван не fastest («быстрейший»), а fatest, цвет Flip5 был обозначен не как Beige («бежевый»), а Begie, на циферблате часов в календаре был не April («апрель»), а Arril. Возможно, были и другие ошибки, свидетельствующие о спешке в подготовке к презентации. Российские пользователи также заметили, что на российском сайте Samsung осталась пометка «Убрать, не будет в РФ — remove, not available in Russia». Сейчас она убрана.Компания Samsung перестала поставлять свои устройства в Россию с весны 2022 года. Несмотря на это, представленные на прошлой неделе новинки уже продаются в некоторых российских магазинах, хотя до общемирового старта продаж осталась ещё неделя.