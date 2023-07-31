Samsung опозорилась на презентации новых смартфонов и часов

Александр


Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что компания Samsung недостаточно хорошо подготовилась к прошедшей недавно презентации смартфонов Galaxy Z Flip5, Fold5 и других новинок. Дело в том, что в промо-материалах было много опечаток.



К примеру, процессор Snapgragon был назван не fastest («быстрейший»), а fatest, цвет Flip5 был обозначен не как Beige («бежевый»), а Begie, на циферблате часов в календаре был не April («апрель»), а Arril. Возможно, были и другие ошибки, свидетельствующие о спешке в подготовке к презентации. Российские пользователи также заметили, что на российском сайте Samsung осталась пометка «Убрать, не будет в РФ — remove, not available in Russia». Сейчас она убрана.



Компания Samsung перестала поставлять свои устройства в Россию с весны 2022 года. Несмотря на это, представленные на прошлой неделе новинки уже продаются в некоторых российских магазинах, хотя до общемирового старта продаж осталась ещё неделя.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+71
Newcomer
Капитализм — заработать как можно fater. 😂
час назад в 19:45
#
13den666
+433
13den666
Налажать может каждый, человеческий фактор никто не отменял но когда такое происходит на мировой презе это факап, с тем условием что каждые изменения или правки перед апрувом проходят десятки итераций и изменений лажанул не один человек а целый отдел
час назад в 19:58
#
Seagull
–420
Seagull 13den666
Только самсунг лажает почти всегда
22 минуты назад
#
Mers
+4531
Mers
Я думал опять с яблока что-то запостили.
9 минут назад
#