Samsung Pay

Вице-президент и генеральный директор Samsung Pay в Северной Америке рассказал, что компания Samsung планирует этим летом выпустить дебетовую банковскую карту, которая будет обладать несколькими уникальными возможностями.

Банковская карта Samsung получит глубокую интеграцию со смартфонами этого бренда, а также с платёжной системой Samsung Pay. Технологии для неё разрабатываются совместно с компанией SoFi. Известно, что в основе карты Samsung будет лежать платформа для управления финансами с подробной статистикой, аналитикой и различыными финансовым инструментами.

SoFi — американская компания, поэтому очевидно, что Samsung создаёт новый продукт с прицелом именно на США. Впрочем, в дальнейшем эта карта может быть заточена на другие рынки, в том числе российский.

Платёжный сервис Samsung Pay поддерживает  платежи в интернете и бесконтактную оплату, причём даже через старые терминалы, не обладающие поддержкой бесконтактных платежей. В России он конкурирует с Google Pay и Apple Pay.

Собственная банковская карта есть у Apple — она выпущена совместно с банком Goldman Sachs и доступна только в США, предлагая пользователям iPhone различные преимущества, в том числе интеграцию с Apple Pay, кредит на льготных условиях и кэшбэк (на покупку продуктов Apple — повышенный). Недавно Huawei выпустила банковскую карту в Китае, а также известно, что Google планирует представить аналогичный продукт в этом году.



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