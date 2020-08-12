В этом году компания Microsoft после долгого перерыва собирается выпустить новый смартфон. Он называется Surface Duo, оснащён двумя экранами и работает на модифицированной сборке Android с предустановленными приложениями Microsoft.
По данным инсайдера samsungbloat, Microsoft будет продавать Surface Duo по относительно высокой цене — 1400 долларов (больше 100 тысяч рублей в пересчёте на российскую валюту). Примерно столько же в США стоит складной смартфон Samsung Galaxy Fold. Компания Microsoft официально не подтверждала эту информацию, так что остаётся верить инсайдеру на слово)или не верить).
Инсайдер также поделился рендерами, на которых можно рассмотреть дизайн и комплектацию новинки:
В Surface Duo установлен немного устаревший топовый процессор Snapdragon 855, 11-мегапиксельная камера, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ в базовой версии. Выпуск этого смартфона запланирован на осень, более точная дата пока не называлась.
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Microsoft начала принимать предзаказы на Surface Duo. Смартфон стоит 1399 долларов, а его поставки покупателям запланированы на 10 сентября.
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