Российские пользователи очень огорчены — компания Sony отменила все предзаказы игровой приставки PlayStation 5 в бездисководной версии Digital Edition. Покупатели получат приставку только в том случае, если они оплатили её в процессе предзаказа, а остальные поставки были отменены.
Поддержка Sony объясняет отмену неоплаченных заказов «объективной невозможностью исполнения заявки в ранее предполагаемые сроки», при этом не уточняет, что подразумевается под этим. Не исключено, что Sony точно так же отменит предзаказы версии PlayStation 5 с поддержкой дисков.
Можно предположить, что отмена предзаказов связана с подорожанием консолей PlayStation 5 в России. Модель с дисководом теперь продаётся за 49 990 вместо 46 990 рублей, а без дисковода за 40 990 вместо 37 990. При этом ни одной из этих версий нет в свободной продаже — как только их привозят в Россию, они тут же разлетаются по покупателям, оформившим заказы в интернет-магазинах. На вторичном рынке эти консоли продаются с огромной наценкой.
Продажи PlayStation 5 начались 19 ноября 2020 года. Дефицит с консолями наблюдается не только в России, но и в других странах мира, чем пользуются мошенники, перекупщики и даже грабители.
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