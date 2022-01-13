В прошлом году кастомная модификация iPhone X с портом USB Type-C вместо Lightning была продана на Ebay за впечатляющие 86 тысяч долларов (почти 6,5 миллионов рублей). Инженер-работотехник Гернот Йёбстль решил повторить этот эксперимент, только он модифицировал устройство ещё сильнее.
Йёбстль вдохновился идеями Кена Пиллонеля и использовал его наработки при замене порта Lightning на USB Type-C при сохранении полной функциональности устройства. Дополнительно он решил обеспечить защиту смартфона от воды, которая могла бы проникнуть через USB-порт, вырезы для динамиков и прочие отверстия — для этого он проклеил их карбоновой тканью с использованием суперклея.
Изобретатель планирует выставить этот смартфон на продажу через Ebay и надеется заработать на нём ещё больше, чем Пиллонель. Если эксперимент окажется удачным, он продолжит собирать кастомные модификации iPhone, подобные этой, и даже, может быть, запустит бизнес по улучшению смартфонов Apple в зависимости от пожеланий заказчиков.
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