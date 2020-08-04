Компания Valve, которой принадлежит цифровой магазин Steam, опубликовала статистику за июль. Напомним, эти данные собираются с пользовательского оборудования по всему миру. Сообщается, что доля процессоров AMD продолжает расти.
Самые популярные процессоры на платформе — Intel с разбросом тактовой частоты от 3,3 до 3,69 ГГц. Они установлены на 76,27% компьютеров. Доля чипов от AMD выросла за июль на 0,57 % и составила 23,73%.
Видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 продолжают удерживать лидерские позиции (11,21 %), а доля GeForce GTX 1050 Ti начала снижаться. Что касается оперативной памяти, то самый популярный объем — 16 ГБ. Первое место в категории шлемов виртуальной реальности занимает HTC Vive (23,03 %). Самое популярное разрешение на мониторах пользователей — 1920x1080. Также выросла доля Windows 10 64 bit в категории операционных систем на 0,76%.
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Источник:
"Самые популярные процессоры на платформе — Intel с разбросом тактовой частоты от 3,3 до 3,69 ГГц. Их доля составляет 11,21 %, они установлены на 76,97 % компьютеров"
Как это понимать? 11.21% доли на 76.97% компьютеров?
"Доля чипов от AMD выросла за июль на 0,57 %." И сколько стало с учётом этих 0.57?)))
А после этого идём на другой сайт здорового человека и видим следующее:
"В битве же процессоров ожидаемо победила Intel, отхватившая целых 76,27% ПК против 23,73% у конкурента."