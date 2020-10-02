









Один из крупнейших китайских маркетплейсов Tmall назвал дату начала приёма предварительных заказов на iPhone 12 Pro Max, дату старта продаж, а также опубликовал фотографии, на которых показано, как выглядит эта новинка.Если верить этой утечке, Tmall начнёт принимать предзаказы на iPhone 12 Pro Max и другие новые модели iPhone уже 16 октября (спустя три дня после проведения презентации, которая, по слухам, запланирована на 13 октября). Старт продаж якобы намечен на 23 октября.iPhone 12 Pro Max (опять же, если полагаться на информацию от Tmall) будет выпущен как минимум в двух цветах — тёмно-синем и красном. Ранее инсайдеры называли другие, более строгие расцветки — черная, белая и серебристая.Есть вероятность, что Tmall просто решил хайпануть на готовящихся к выпуску новинках Apple, и на самом деле у этого маркетплейса нет никакой информации об iPhone 12, которая была бы не известна журналистам. С другой стороны, у Tmall могут быть гораздо более достоверные источники, чем у журналистов и блогеров, которые зачастую не могут проверить правдивость тех или иных инсайдов.