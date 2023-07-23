Ubisoft начал блокировать аккаунты, с которых давно не играли

Игровой сервис Ubisoft приступил
к удалению неактивных аккаунтов Ubisoft Connect. Пользователи, которые давно не проявляли активность, получают по электронной почте предупреждение о предстоящей деактивации их учётных записей.
Неактивной считается учётка, в которую пользователь не заходил как минимум четыре года. После её удаления у человека пропадает доступ ко всем ранее приобретённым играм, при этом не предусмотрено какое-либо возмещение потраченных на них средств. Обиднее всего будет лишиться игр, в которых достигнут большой прогресс, куплено много контента и вложено много денег в приобретение внутриигрового контента — это тоже никто не возместит.
Пользователям, которые получили предупреждение, даётся 30 дней на то, чтобы вернуть аккаунту активность. Для этого достаточно просто залогиниться в свою учётную запись на сайте или в приложении Ubisoft Connect, играть в купленные игры вовсе необязательно.