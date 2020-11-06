Компания ASUS объявила о начале приёмов предзаказа на ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 (UX363). Новинка будет продаваться в фирменном российском интернет-магазине ASUS по цене от 107 990 рублей.
В ZenBook Flip 13 установлен сенсорный IPS-экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением 1920×1080 пикселей, процессор Intel Core десятого поколения (i7-1065G7 с графикой Intel Iris или i5-1035G1 с графикой Intel UHD), 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объёмом до 1 ТБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 и аккумулятор ёмкостью 67 Вт·ч. За безопасный вход в систему отвечает инфракрасная камера с поддержкой системы Windows Hello. Среди портов — 2 x Thunderbolt 3 USB-C (до 40 Гбит/с), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x стандартный разъем HDMI. Масса ZenBook Flip 13 (UX363) составляет 1,3 кг, габариты корпуса 13,9×305×211 мм.
Модель ZenBook Flip 13 оснащается сенсорным экраном NanoEdge, который обладает поддержкой активного стилуса ASUS Pen, предлагающегося опционально. С помощью этого стилуса можно от руки записывать свои мысли, а также делать зарисовки или пометки на фотографиях.
В ZenBook Flip 13 установлен аккумулятор, обеспечивающий до 16 часов автономной работы на одном заряде. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить заряд батареи до 60% всего за 49 минут. Ноутбук поддерживает функцию ASUS USB-C Easy Charge, благодаря которой заряд аккумулятора можно пополнить с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB Type-C и сертификацией Power Delivery, в том числе портативного аккумулятора.
ASUS принимает предзаказы на ZenBook Flip 13 в своём фирменном интернет-магазине ASUS Shop по 9 ноября 2020 года. При полной оплате ноутбука по предзаказу пользователь получает в подарок пакет приложений «Microsoft 365 персональный».
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