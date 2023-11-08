Достойная замена батарейкам Duracell и Energizer поступила в продажу

Артем
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Их место займет Оpticell. Батарейки со знакомым оформлением уже поступили в продажу, а до конца года производитель обещает выпустить до 20 млн единиц товара. 

Главного маскота — розового зайчика — заменил российский бурый мишка. В остальном упаковка осталась узнаваемой, в черно-коричневом цвете и со схожим шрифтом. 

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Opticell производит батарейки типов АА, ААА, C, D, 9V, CR2032. Их уже можно найти в крупных торговых сетях и на маркетплейсах. 

Как ранее заявили в Минпромторге, Opticell является отечественным проектом и не имеет отношения к американскому бренду, который покинул российский рынок в апреле 2023 года.
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Источник:
RB.RU
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Комментарии

Misha Gynin
–62
Misha Gynin
Надпись на упаковке "10 лет сохраняют заряд" как они проверяли если только вышли на рынок 🤣
час назад в 01:13
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–630
Stylus Misha Gynin
это перепакованная китайская батарейка с али.
57 минут назад
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