Достойная замена батарейкам Duracell и Energizer поступила в продажу

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Их место займет Оpticell. Батарейки со знакомым оформлением уже поступили в продажу, а до конца года производитель обещает выпустить до 20 млн единиц товара.Главного маскота — розового зайчика — заменил российский бурый мишка. В остальном упаковка осталась узнаваемой, в черно-коричневом цвете и со схожим шрифтом.Opticell производит батарейки типов АА, ААА, C, D, 9V, CR2032. Их уже можно найти в крупных торговых сетях и на маркетплейсах.Как ранее заявили в Минпромторге, Opticell является отечественным проектом и не имеет отношения к американскому бренду, который покинул российский рынок в апреле 2023 года.