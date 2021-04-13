Компания Samsung полноценно представила смартфон Galaxy Quantum2. Чуть ранее состоялся его предварительный анонс, но тогда часть характеристик осталась в секрете.
Главная отличительная особенность Galaxy Quantum2 заключается в наличии квантового генератора случайных чисел QRNG (Quantum Random Number Generator) от компании ID Quantique. Чип QRNG обладает размерами 2,5×2,5 мм и генерирует случайные числа на основе светового шума от LED-вспышки, захватываемого CMOS-сенсором камеры.
Чип QRNG обеспечивает надёжную защиту личных данных и используется для шифрования информации в накопителе и оперативной памяти, делая практически невозможным взлом как при удалённой хакерской атаке, так и при физическом доступе к устройству. В Южной Корее, где этот смартфон выйдет в первую очередь, работа криптографического чипа поддерживается несколькими банками и сервисами (Shinhan Bank, Standard Chartered Bank Korea, 11Street, T World, SK Pay, PASS и T Membership). В будущем его будет поддерживать банковская карта Samsung.
В Galaxy Quantum2 используется AMOLED-экран Infinity-O диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus со встроенным 5G-модемом, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 25-ваттной зарядки (хотя в комплект включён лишь 15-ваттный адаптер). Также в наличии стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков пальцев и корпус с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой One UI.
Основная камера обладает тремя сенсорами, один из которых 64-мегапиксельный, с поддержкой оптической стабилизации. Ещё два — 12-мегапиксельный ультраширокий модуль и 5-мегапиксельный датчик глубины для съёмки портретов и создания снимков с эффектом боке.
Galaxy Quantum2 начнёт продаваться в Южной Корее с 23 апреля. Предзаказы уже стартовали, но цена ещё не объявлена. По слухам, в других странах этот смартфон выйдет под названием Galaxy A82, но пока подтверждения этой информации нет.
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