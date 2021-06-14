Apple выпустила третьи бета-версии MacOS Big Sur 11,5, watchOS 7,6 и tvOS 14,7 для разработчиков. С момента появления предыдущих сборок прошло около двух недель.
MacOS Big Sur 11,5: основное внимание уделено улучшению производительности и исправлению ошибок, которые не удалось устранить в обновлении MacOS Big Sur Big 11,4. Новых функций не обнаружено.
watchOS 7,6: новых функций не обнаружено. Что именно включено в обновление, также неизвестно.
tvOS 14,7: исправлены ранее найденные ошибки. Что входит в обновление tvOS 14,7, информации пока нет.
Также Apple выпустила третьи бета-версии iOS 14.7 и iPadOS 14.7 для разработчиков. Скорее всего, iOS 14.7 устранит проблему с повышенным расходом аккумулятора, на который жаловались пользователи.
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