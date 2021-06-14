Apple выпустила третьи бета-версии MacOS Big Sur‌ 11,5, watchOS 7,6 и tvOS 14,7 для разработчиков. С момента появления предыдущих сборок прошло около двух недель.

MacOS Big Sur‌ 11,5: основное внимание уделено улучшению производительности и исправлению ошибок, которые не удалось устранить в обновлении MacOS Big Sur Big 11,4. Новых функций не обнаружено. 

watchOS 7,6: новых функций не обнаружено. Что именно включено в обновление, также неизвестно. 

tvOS 14,7: исправлены ранее найденные ошибки. Что входит в обновление tvOS 14,7, информации пока нет.

Также Apple выпустила третьи бета-версии iOS 14.7 и iPadOS 14.7 для разработчиков. Скорее всего, iOS 14.7 устранит проблему с повышенным расходом аккумулятора, на который жаловались пользователи. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте Обзор iMac на M1: лучшая новинка Apple в 2021 году, даже не спорьте

Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар Обзор Apple AirTag: метка для поиска предметов и стильный аксессуар

Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел Обзор iPad Pro (2021): если вы ждали в этом году самый лучший планшет, то он уже вышел