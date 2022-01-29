Компания Apple выпустила публичную бета-сборку iOS 15.4. Теперь тестовая версия обновления доступна не только разработчикам и тем, кто добавил на свой смартфон «девелоперский» профиль, но и вообще всем желающим вполне официально.
Бета-версию iOS 15.4 можно установить на следующие модели устройств:
- iPhone 13 и iPhone 13 Pro
- iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS и iPhone XS Max
- iPhone X и iPhone XR
- iPhone 8 и iPhone 8 Plus
- iPhone 7 и iPhone 7 Plus
- iPhone 6s и iPhone 6s Plus
- iPhone SE (первое и второе поколения)
- iPod Touch (седьмое поколение)
Как установить бета-версию iOS 15.4:
Откройте Safari на смартфоне и перейдите на сайт Apple Beta Software Program. Нажмите «Зарегистрироваться», если вы ещё не регистрировались в программе бета-теста, и пройдите регистрацию. Или нажмите «Войти», если вы уже зарегистрированы. В любом случае потребуется залогиниться в аккаунт Apple ID.
В разделе «Начало работы» нажмите на ссылку «Зарегистрировать своё устройство iOS», а в открывшейся странице перейдите к разделу «Установка профиля» и нажмите «Загрузить профиль». Разрешите браузеру скачать профиль, когда появится такой запрос.
Перейдите в «Настройки» > «Профиль загружен» и на странице профиля нажмите «Установить». Введите пароль или PIN-код от устройства, если потребуется, согласитесь с условиями обновления обновлений с помощью этого профиля и нажмите «Установить».
Перезагрузите смартфон, зайдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО», проверьте, доступно ли вам обновление, и нажмите «Загрузить и установить». Может потребоваться снова ввести пароль или PIN-код от устройства. После скачивания и установки обновления смартфон перезагрузится, и на нём будет установлена бета-версия iOS 15.4.
Обо всех нововведениях в бета-версии iOS 15.4 (а их очень много!) вы можете прочитать в этой статье.
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