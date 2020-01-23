



Компания Apple выпустила обновлённые бета-версии нескольких своих операционных систем — iOS, iPadOS, watchOS и tvOS. Апдейты доступны зарегистрированным разработчикам, а также обычным пользователям, а на устройствах которых установлен специальный профиль конфигурации. Кроме того, вышли публичные сборки этих обновлений — их может установить любой пользователь, зарегистрированный в программе бета-тестирования Apple.



В третьих бета-версиях iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 и tvOS 13.3.1 содержатся только исправления ошибок и багов, допущенных в предыдущих сборках. Например, в iOS 13.3.1 beta 2 и iPadOS 13.3.1 beta 2 была проблема, из-за которой ребёнок при установленном в родительском контроле запрете мог сохранить контакт, которого нет в телефонной книге, и использовать его для звонков и переписки. Пользователи также сообщают, что Apple устранила баг, возникавший в работе с CarPlay, из-за которого было невозможно включать музыку в автомобиле.



Версия 13.3.1 станет незначительным обновлением для операционных систем Apple (тем не менее, компания тщательно его тестирует). По слухам, в этом году Apple будет выпускать обновления не так часто и они не будут содержать большое количество нововведений. Вместо этого компания сосредоточится на устранении багов и будет добиваться того, чтобы операционные системы работали максимально стабильно.







