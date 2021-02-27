





Компания Apple продолжает делиться статистикой распространения своих новейших мобильных операционных систем, iOS 14 и iPadOS 14. Так, на 24 февраля на 80% всех активных iPhone и 86% iPhone, выпущенных за последние четыре года, уже установлена актуальная версия iOS. Для сравнения, статистика двухмесячной давности, за 15 декабря 2020 года, показывает, что iOS 14 была тогда установлена на 72% всех активных iPhone и на 81% iPhone, представленных за последние четыре года.Что касается планшетов компании, то iPadOS 14 установлена на 70% всех активных iPad и на 84% iPad, представленных за последние четыре года. Для сравнения, по состоянию на 15 декабря эти цифры были 61% и 75% соответственно.Интересно, что 12% всех активных iPhone по-прежнему работают под управлением iOS 13, а 2% работают под управлением еще более старых версий iOS. 14% всех активных iPad по-прежнему используют iPadOS 13, и целых 16% остаются на еще более старом программном обеспечении.