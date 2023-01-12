6 замечательных функций iOS, которые вы не встретите на Android

Несмотря на ограничение работы Apple Pay в России, iPhone всё еще остается смартфоном с набором удобных и привычных возможностей, за которые пользователи готовы «переплачивать». Все перечисленные возможности формируют уникальный пользовательский опыт — к нему очень быстро привыкаешь, а потом уже не хочется выходить из своей привычной зоны комфорта.
AirPlay
Вряд ли что-то из аналогов сравнится по удобству с этим решением. Напомню, AirPlay используется для беспроводной потоковой передачи медиафайлов между устройствами. Другими словами, можно начать просмотр фильма или сериала на iPhone, а продолжить на телевизоре.
AirPlay — это собственный протокол Apple, поэтому не стоит ожидать, что он появится в ближайшее время на Android. Впрочем, пользователи операционки Google могут попробовать AirPlay с помощью «костылей» от сторонних разработчиков, но зачастую такие решения оставляют желать лучшего.
Live Text
Пользователи Android могут подумать, чего тут такого сверхъестественного — сервис Google Lens также позволяет копировать текст с изображений. Работа функции Live Text на этом не ограничивается, она также позволяет копировать текст в видео.
Вы можете поставить на паузу любое видео в Safari или в приложении «Фото», а затем скопировать текст со стоп-кадра в буфер обмена. Это очень удобно при просмотре обучающих роликов, таким образом можно быстро и удобно вести быстрые заметки из лекций или курсов.
Возможность отделять объекты от фона на фото в одно нажатие
Функция Visual Lookup появилась в iOS 16, она работает с помощью алгоритмов машинного обучения и позволяет на фотографиях отделять объекты от фона буквально одним нажатием. Эту возможность можно использовать для создания различного контента непосредственно на iPhone или в развлекательных целях, например, сделать свой собственный набор стикеров для Telegram.
К сожалению, в Android нет аналогичных функций. Скорее всего вам придется воспользоваться каким-нибудь сторонним приложением, но это решение в плане удобства будет значительно отличаться.
Drag and Drop
Казалось бы, старая и привычная функция для десктопных операционных систем, но она также хорошо может работать на мобильной операционке, значительно упрощая повседневные действия. Вы можете жестами перетаскивать содержимое из одного приложения в другое. Для этого нужно просто зажать и удерживать одним пальцем файл, а другим переключиться на нужное приложение с помощью свайпа по полоске в нижней части экрана.
Особенно хорошо функция перетаскивания реализована в режимах Split View и Slide Over на iPadOS. На Android — увы, ничего подобного нет, даже в самой последней версии.
Проверка состояния батареи
Пользователи устройств Apple могут самостоятельно проверять состояние аккумулятора. Для этого не требуется установка сторонних утилит и поход в сервисный центр — достаточно открыть настройки и перейти в раздел «Аккумулятор».
В случае, если максимальная емкость батареи упадет до 80%, то iOS предложит заменить её. Впрочем, дожидаться этого не стоит, на мой взгляд, разумнее задуматься о смене аккумулятора, когда емкость снизиться ниже 90%, поскольку уже при таком показателе будет ощущаться значительное сокращение времени автономной работы.
На Android нет встроенных аналогичных инструментов. Раздел «Батарея» в Настройках покажет уровень заряда и расход, но не текущее состояние. Для получений этой информации придется воспользоваться установкой стороннего приложения.
Скрыть e-mail
Apple вместе с iOS 15 представила сервис iCloud+, который, помимо облачного хранилища, предоставляет пользователям еще несколько полезных возможностей. В том числе функция скрыть e-mail.
Эта возможность позволяет использовать случайный адрес электронной почты для регистрации на различных сайтах и в сервисах. Таким образом ваш настоящий e-mail никто не узнает, на него будут пересылаться все сообщения со случайного. Вы сможете в любое время удалить случайный адрес, чтобы больше не получать сообщений с него. Очень удобная штука для одноразовых регистраций.
В качестве послесловия
Сравнения iOS и Android могут продолжаться бесконечно. Смысл в том, что каждый пользователь в конечном итоге выберет что-то максимально удобное для себя, исходя из бюджета, своего повседневного сценария, удобства и привычного опыта. Поэтому в таких вопросах включать какую-то объективность — бессмысленно.
Поэтому закончу этот текст максимально субъективно — продолжу пользоваться iPhone в качестве основного смартфона:)