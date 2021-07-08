

Исследования показали, что датчики сердцебиения в Apple Watch могут выявить признаки заражения COVID-19. Об этом рассказал ресурс 9to5Mac.



После начала пандемии ученые начали исследования на тему полезности носимых гаджетов в выявлении новой инфекции. Результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open. Оказалось, что Apple Watch и Fitbit могут выявлять изменения в организме, вызванные заражением COVID-19.



Изучение носимых гаджетов проводил Исследовательский переводческий институт Скриппса в Калифорнии. В период с 25 марта 2020 года по 24 января 2021-го ученые наблюдали за более чем 37 тысячами человек, которые используют устройства Fitbit, Apple Watch и другие носимые гаджеты. На их девайсы было установлено исследовательское приложение MyDataHelps.



Как же проводилось это изучение? По сути, специалисты сопоставляли данные с умных гаджетов с теми симптомами, которые озвучивали их владельцы в течение тестового периода (напомним, это почти год). В результате, такое сопоставление помогло более точно выявить случаи COVID-19, по сравнению с тем, когда врачи опираются исключительно на симптомы.



Дело в том, что заболевание COVID-19 вызывает изменения в работе сердца и других процессов в организме. Apple Watch (и Fitbit, которые тоже участвовали в эксперименте) стабильно фиксируют эти перемены. А уже благодаря сопоставлению с симптомами, врачи могут более точно определить степень заболевания и последствий вируса по этим «журналам здоровья» со смарт-часов.



Помимо этого, эффективность сбора показаний с носимой электроники выявили и при течении так называемого «длительного COVID» — то есть, при наблюдениях за последствиями у переболевших вирусом. Гаджеты определенно могут отслеживать стабильные изменения в состоянии здоровья, благодаря чему у лечащих врачей складывается более полная картина относительно самочувствия пациента.





