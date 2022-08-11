В складном смартфоне Samsung используется Android 12L. Чем примечательна эта версия Android?
Александр Кузнецов —
На мероприятии Galaxy Unpacked 2022 компания Samsung представила новый флагманский смартфон со складным экраном Galaxy Z Fold4. Эта модель (как и другая новинка, Galaxy Z Flip4) работает с фирменной оболочкой Une UI 4.1.1, но в ней используется не обычный Android, а специально модифицированная версия этой операционной системы, которая называется Android 12L. Чем она отличается от Android 12?
Компания Google представила L-версию Android ещё в 2021 году, но презентация была по большей части формальной, ведь с тех пор Android 12L почти не использовался производителями. Galaxy Z Fold4 стал первым смартфоном Samsung, на который установлена эта версия Android. Она предназначена специально для foldable-устройств, то есть адаптирована для использования с двумя экранами и может масштабировать свой интерфейс и интерфейс запущенных приложений.
В Android 12L предусмотрен «бесшовный» переход от небольшого экрана к большому и обратно, благодаря чему приложения моментально переключаются из смартфонного режима в планшетный режим, когда пользователь раскрывает устройство, и назад в смартфонный режим, когда он «схлопывает» экран. В режиме планшета некоторые приложения можно запускать в отдельных окнах для использования многозадачности (почти как на десктопе). Кроме того, расширена функциональность шторки уведомлений — на большом экране в ней два столбика (по одному на каждую половину экрана) и оптимизированная компоновка переключателей быстрых настроек.
Компания Samsung постаралась оптимизировать для Android 12L почти все стоковые приложения. Сторонние разработчики тоже имеют возможность предусмотреть поддержку складных смартфонов у своих проектов, для этого у них имеется весь необходимый инструментарий (Android Studio со встроенным эмулятором Android 12L и прочие утилиты, выпущенные Google).
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