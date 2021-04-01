





Как и было обещано, в последний день марта в интернете появилось много обзоров действительно новых процессоров Intel 11-ого поколения, оно же Rocket Lake. Новая архитектура Cypress Cove с приростом производительности в 19%, 6-8 ядер, новая интегрированная графика Xe, поддержка PCIe 4.0 и продвинутых инструкций AVX-512 для задач ИИ, частоты выше 5 ГГц — это выглядело если не заявкой на победу, то хорошим шагом вперед для компании Intel. Однако на деле все оказалось очень печально.В последние несколько лет многие упрекали процессоры Intel в излишнем «жоре». Собственно, это было ожидаемо: процессоры архитектурно не менялись, а вот количество ядер и частоты постоянно увеличивались. Все это привело к тому, что даже без разгона топовый 8-ядерный Core i9-9900K мог потреблять до 200-250 Вт, а 10-ядерный Core i9-10900K и вовсе 300 Вт. Все это накладывало серьезные требования к системе охлаждения — справиться с такими горячими CPU могли лишь немногие топовые суперкулеры или системы жидкостного охлаждения (СЖО).А что насчет нового топа, Core i9-11900K? У него не 10 ядер, а 8. Техпроцесс старый, 14 нм, но архитектура новая. Помогло ли это ему снизить аппетиты? Увы, нет. Более того, он поставил своеобразный антирекорд — в тестах компании MSI его энергопотребление составило внушительные 400 Вт, и это без разгона! Отвести такое количество тепла традиционными методами крайне сложно — даже с мощной СЖО процессор нагрелся до сотни градусов, так что для его охлаждения в таком режиме потребуются нетрадиционные методы, включая жидкий азот.Впрочем, нужно понимать, что такое потребление было лишь в очень жестком тесте Prime95 с использованием «горячих» инструкций AVX-512. В реальных задачах и тем более играх греться он будет слабее, однако это все еще очень горячий процессор, и если вы планируете его купить, то запаситесь топовым суперкулером или СЖО.Что интересно, такое тепловыделение делает любой разгон бессмысленным: увеличение частоты всего на 100 МГц, с 5.1 до 5.2 ГГц, приводит к росту потребления на внушительные 50 Вт. Более-менее адекватное энергопотребление у новинки в рабочих задачах находится на частотах в районе 4.7-4.8 ГГц: отвести 200-250 Вт в домашних условиях все же можно. Однако проблема в том, что на таких частотах Core i9-11900K... проигрывает по производительности предшественнику в лице Core i9-10900K, который берет большим числом ядер.Что в итоге? Core i9-11900K — процессор в основном для энтузиастов, которые готовы выжимать из кремния все что можно любыми способами, не смотря ни на что. Для обычных пользователей имеет смысл спуститься на ступеньку ниже и присмотреться к Core i7-11700K: при цене на целых $140 долларов меньше он как раз работает на частотах около 4.7-4.8 ГГц, то есть всего на 10% медленнее флагмана и при этом чуть ли не вдвое холоднее.Однако даже в его случае энергопотребление больше 200 Вт для 8-ядерной новинки не внушает оптимизма. Как метко заметили обзорщики с ресурса Gamer Nexus, «лучше бы песок, использованный для новых процессоров Intel, остался лежать на пляже». Поэтому имеет смысл пропустить 11-ое поколение CPU Intel и подождать осени, когда выйдет 12-ое, Alder Lake. Оно будет базироваться на 10-нм техпроцессе, порадует 8 «большими» и 8 «маленькими» ядрами, поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. И, вполне возможно, CPU в этой линейке не будут настолько бессмысленно горячими.