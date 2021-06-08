В iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey браузер Safari автоматически обновляет соединение с сайтами до протокола HTTPS в случае, если они по какой-либо причине загружаются по HTTP.
Напомним, HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это протокол безопасной передачи данных. Он поддерживает шифрование методом TLS/SSL. Эту технологию разработала компания Netscape Communications в 1994 году.
Новая функция осталась незамеченной на конференции разработчиков WWDC. По словам Apple, браузер Safari теперь будет автоматически обновляет сайты с небезопасного HTTP до защищенного HTTPS.
Все версии Safari на iOS 15, MacOS Monterey и iPadOS 15 получили значительные изменения, среди которых новая группировка вкладок, синхронизируемые стартовые страницы, расширения на iPhone и iPad и многое другое. С подробностями вы можете ознакомиться в нашей отдельной заметке.
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Напомним, HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) — это протокол безопасной передачи данных. Он поддерживает шифрование методом TLS/SSL. Эту технологию разработала компания Netscape Communications в 1994 году.
Новая функция осталась незамеченной на конференции разработчиков WWDC. По словам Apple, браузер Safari теперь будет автоматически обновляет сайты с небезопасного HTTP до защищенного HTTPS.
Все версии Safari на iOS 15, MacOS Monterey и iPadOS 15 получили значительные изменения, среди которых новая группировка вкладок, синхронизируемые стартовые страницы, расширения на iPhone и iPad и многое другое. С подробностями вы можете ознакомиться в нашей отдельной заметке.
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(первый абзац)