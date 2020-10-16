«Здесь описаны дополнительные аксессуары для портативных электронных устройств. Такой гаджет может включать в себя порт для заряда, а также крышку, которая предназначается для защиты лицевой поверхности устройства. Помимо этого в аксессуаре может быть встроен аккумулятор для подзарядки смартфона и вспомогательных устройств с помощью индукционной катушки».







В опубликованной патентной заявке Apple обнаружили чехол MagSafe, который сможет заряжать не только смартфон, но и пару AirPods. Это следует почти сразу за анонсом переосмысления бренда зарядных устройств для линейки iPhone 12.Заявка была подана в августе прошлого года, но её опубликовали только вчера:На одной иллюстрации из патента демонстрируется нечто похожее на существующий чехол Smart Battery Case, заряжающий айфон через порт Lightning. На другой картинке изображается зарядка MagSafe.На двух патентных иллюстрациях отлично виднеются держатели для AirPods, прикрепленные к корпусу. Это может быть неотъемлемая часть корпуса или магнитное крепление. На одном из рисунков демонстрируется держатель в верхней части корпуса, а на другом — сбоку.Пока неизвестно, выведет ли Apple запатентованный продукт на рынок. Компания патентует множество различных идей, которые не всегда в конечном итоге добираются до пользователей. Нам кажется, что недавно анонсированная линейка аксессуаров MagSafe будет чрезвычайно популярной. Вероятно, мы сейчас наблюдает рождение экосистемы вспомогательных устройств.