Apple выпустила обновления для компьютеров Mac, которые работают на macOS Catalina и Big Sur. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacWorld.
Ранее Apple уже выпустила небольшой апдейт для macOS Monterey с номером 12.2.1 — он исправлял уязвимость в WebKit фирменного браузера Safari, а также принес несколько других патчей безопасности. Видимо, ошибка в macOS оказалась настолько критичной, что теперь компания решила обновить и более старые Mac.
Согласно источнику, свежие патчи macOS получили номера 11.6.4 для Big Sur и 2022-02 для Catalina. Поскольку апдейт для Safari 15.3 вышел отдельно, эти патчи, скорее всего, закрывают какие-то другие проблемы в macOS. К сожалению, сама Apple не указывает никаких подробностей о том, какие именно дыры закрыты свежими сборками. В любом случае обычно лучше не пренебрегать такими апдейтами и устанавливать их как можно скорее. Практика показывает, что зачастую Apple закрывает уязвимости, которые используются злоумышленниками в реальной жизни.
Чтобы обновить macOS, откройте «Системные настройки», выберите «Обновление ПО» и подождите, пока система завершит поиск доступных апдейтов. После этого нажмите «Обновить сейчас» и не выключайте экран Mac до полного завершения процесса.
Напомним, что под управлением macOS Catalina работают Mac 2012 модельного года. Более новых версий ОС они не получили. Что касается Big Sur, то на ней навсегда остановились компьютеры Apple 2013-2014 модельных годов. Получается, что компания обновила устройства, возраст которых составляет 8-10 лет с момента их презентации.
Ранее мы рассказали, как стримить содержимое экрана iPhone или iPad прямо на экран вашего Mac с установленной на нем macOS Monterey.
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