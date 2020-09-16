Компания Apple планировала выпустить сегодня релизные версии iOS 14, iPadOS 14, watchOS и tvOS 14. Обычно такие апдейты выходят в 20:00 по московскому времени, но по какой-то причине произошла задержка.

О выпуске обновлений 16 сентября было объявлено вчера на презентации Apple. На сайте Apple, в том числе в его русскоязычной части, указана та же дата.



В индийской части сайта Apple, как заметил журналист Bloomberg Марк Гурман, дата сменилась на 17 сентября.

Apple

Не исключено, что задержка связана с недовольством разработчиков. Дело в том, что Apple выпустила версию Gold Master обновлений iOS 14 и iPadOS 14 лишь вчера, оставив разработчикам сутки на то, чтобы они загрузили в App Store версии приложений, адаптированные для этих версий операционных систем. В прошлом году разработчикам было предоставлено на это десять дней.


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