Apple представила iOS 14: новый дизайн домашнего экрана, виджеты и многое другое

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Баг в iOS 13.5.1 высаживает аккумулятор. Как проверить, затронула ли вас эта проблема