Apple меняет способ закупки комплектующих для iPhone, которые используются в блоке камер ради экономии. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчеты компетентных инсайдеров.
До сих пор Apple закупала объективы камер для iPhone, которые поставлялись ей уже в готовом, собранном виде. Поставщиками таких модулей были LG InnoTek, Sharp и O’Film. Однако теперь компания решила изменить цепочки поставок.
Начиная с прошлого года, Apple закупает линзы объективов и сами камеры по отдельности. А в готовый модуль их собирают на заводах Foxconn — соответствующий договор был заключен одновременно с отказом от сотрудничества с тремя поставщиками выше. Согласно источнику, эти меры были предприняты «для экономии средств», то есть, по сути, Apple хочет снизить себестоимость iPhone посредством самостоятельной сборки модулей камер.
Эксперты отмечают, что для потребителя вряд ли что-то изменится в плане ценовой политики, а вот в качестве сборки возможны перемены. При изменении устоявшегося и проверенного механизма сборки устройств повышенный процент брака и сбои в процессе — обычное дело. Однако инсайдеры выражают надежду, что Apple ответственно отнесется к контролю качества изготовления конечного продукта.
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