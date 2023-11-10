Apple — врунишки! Новым MacBook Pro с M3 катастрофически не хватает 8 ГБ оперативки

Фархад
М3

На днях компания Apple заявила, что 8 ГБ в базовых MacBook Pro с чипом M3 равносильны 16 ГБ оперативки в других ноутбуках, и это никак не влияет на производительность компьютеров. Однако многие пользователи приняли это за отмазку, а автор YouTube-канала Max Tech Максим Юрьев решил выяснить как это на самом деле.

Чтобы тест был максимально честным, Максим провёл несколько реальных тестов (не синтетических) на двух практически одинаковых 14-дюймовых MacBook Pro с M3. В одном ноуте установлено 8 ГБ, а в другом — 16 ГБ объединённой памяти.

Неудивительно, что девайс с большим объёмом ОЗУ показал значительный прирост производительности по всем направлениям. Особенно это заметно по тестам в Photoshop, Final Cut и Adobe Lightroom Classic.



Во время рендеринга в Blender и экспорта Final Cut бедный MacBook Pro задыхался от нехватки памяти, а ускорение трассировки лучей было доступно только на модели с 16 ГБ ОЗУ.

Если вам нужна действительно мощная машина, то лучше всего присмотреться хотя бы к средней конфигурации MacBook Pro с неурезанным чипом M3 Pro и 1 ТБ SSD за $2499. Базовую модель за $1599 даже не стоит рассматривать.
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Источник:
Max Tech
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Комментарии

tellurian
+4752
tellurian
Да и так понятно, что они жмоты. В конце 2023 ставить 8 Гб это удел компов начального уровня за 200-300$. Но никак за 1600$.
час назад в 18:41
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+770
Eredy
Ах вы Apple врунишки шалунишки. Нельзя так
час назад в 18:58
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