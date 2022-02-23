Apple выпустила свежие, четвертые developer beta для своих фирменных ОС — iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 и macOS Monterey 12.3. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
В iOS 15.4 обнаружено кое-что новое — Apple внесла изменение в работу смарт-метки AirTag. Компания обещала что-то сделать с проблемой слежки за людьми через AirTag ранее в этом месяце. Начиная с iOS 15.4 beta 4, смартфон будет выводить предупреждение:
«Использование этого аксессуара для отслеживания людей без их согласия является преступлением во многих регионах мира.»
Таким образом Apple хочет оповестить потенциальных, но не закоренелых сталкеров, что лучше не стоит начинать слежку. Кроме того, в приложении «Локатор» больше нельзя отключить уведомления о слежке — можно их только настроить. Возможно, кто-то ждал более глубоких мер безопасности, но вряд ли компания может сделать больше, чем уже предусмотрено — ранее приложение для обнаружения чужих AirTag поблизости вышло даже для Android. Однако Apple пообещала внедрить какие-то дополнительные меры «позже в этом году».
Что касается других версий ОС, то четвертая бета-версия не принесла им ничего нового. Источник отмечает, что, помимо «Универсального контроля», macOS 12.3 добавит на Mac возможность обновлять AirPods — ранее наушники могли обновиться только при подключении к iPhone или iPad.
Чтобы установить интересующую вас бета-версию «яблочной» ОС, пройдите по ссылке, выберите необходимую ОС, загрузите специальный профиль и следуйте подсказкам системы. Не забывайте, что бета-версия может работать нестабильно и никто не может поручиться за сохранность ваших данных при ее установке — в худшем случае может возникнуть необходимость очистить устройство и настроить его «начисто». Что касается Apple Watch, то «заглючившие» часы невозможно восстановить дома, и вам придется везти их в авторизованный сервис Apple.
Ранее мы рассказали, что российские пользователи Android-смартфонов ощутили всплеск взломов и хакерских атак.
Что касается других версий ОС, то четвертая бета-версия не принесла им ничего нового. Источник отмечает, что, помимо «Универсального контроля», macOS 12.3 добавит на Mac возможность обновлять AirPods — ранее наушники могли обновиться только при подключении к iPhone или iPad.
Чтобы установить интересующую вас бета-версию «яблочной» ОС, пройдите по ссылке, выберите необходимую ОС, загрузите специальный профиль и следуйте подсказкам системы. Не забывайте, что бета-версия может работать нестабильно и никто не может поручиться за сохранность ваших данных при ее установке — в худшем случае может возникнуть необходимость очистить устройство и настроить его «начисто». Что касается Apple Watch, то «заглючившие» часы невозможно восстановить дома, и вам придется везти их в авторизованный сервис Apple.
Ранее мы рассказали, что российские пользователи Android-смартфонов ощутили всплеск взломов и хакерских атак.
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