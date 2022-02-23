

Apple выпустила свежие, четвертые developer beta для своих фирменных ОС — iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 и macOS Monterey 12.3. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.



В iOS 15.4 обнаружено кое-что новое — Apple внесла изменение в работу смарт-метки AirTag. Компания обещала что-то сделать с проблемой слежки за людьми через AirTag ранее в этом месяце. Начиная с iOS 15.4 beta 4, смартфон будет выводить предупреждение:



«Использование этого аксессуара для отслеживания людей без их согласия является преступлением во многих регионах мира.»





Что касается других версий ОС, то четвертая бета-версия не принесла им ничего нового. Источник отмечает, что, помимо «Универсального контроля», macOS 12.3 добавит на Mac возможность обновлять AirPods — ранее наушники могли обновиться только при подключении к iPhone или iPad.



Чтобы установить интересующую вас бета-версию «яблочной» ОС, пройдите



Ранее мы рассказали, что российские Таким образом Apple хочет оповестить потенциальных, но не закоренелых сталкеров, что лучше не стоит начинать слежку. Кроме того, в приложении «Локатор» больше нельзя отключить уведомления о слежке — можно их только настроить. Возможно, кто-то ждал более глубоких мер безопасности, но вряд ли компания может сделать больше, чем уже предусмотрено — ранее приложение для обнаружения чужих AirTag поблизости вышло даже для Android. Однако Apple пообещала внедрить какие-то дополнительные меры «позже в этом году».Что касается других версий ОС, то четвертая бета-версия не принесла им ничего нового. Источник отмечает, что, помимо «Универсального контроля», macOS 12.3 добавит на Mac возможность обновлять AirPods — ранее наушники могли обновиться только при подключении к iPhone или iPad.Чтобы установить интересующую вас бета-версию «яблочной» ОС, пройдите по ссылке , выберите необходимую ОС, загрузите специальный профиль и следуйте подсказкам системы. Не забывайте, что бета-версия может работать нестабильно и никто не может поручиться за сохранность ваших данных при ее установке — в худшем случае может возникнуть необходимость очистить устройство и настроить его «начисто». Что касается Apple Watch, то «заглючившие» часы невозможно восстановить дома, и вам придется везти их в авторизованный сервис Apple.Ранее мы рассказали, что российские пользователи Android-смартфонов ощутили всплеск взломов и хакерских атак.





