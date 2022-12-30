Аркадий Волож попрощался с «Яндексом» и Россией

Аркадий Волож сообщил сотрудникам «Яндекса» о своём уходе из компании и своих дальнейших планах. Ещё в начале июня текущего года он объявил об уходе из совета директоров, с поста генерального директора группы компаний Яндекса, а также с руководящих должностей в международных дочерних структурах группы. При этом его семейный траст оставался владельцем 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. — нидерландской компании, которой принадлежит в том числе ООО «Яндекс» и прочие компании, которые управляют сервисами «Яндекс» в России и других странах.
Из обращения Воложа к сотрудникам:
Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга «Яндекса».В ближайшее время «Яндекс» ждут большие перемены. Компания станет полностью российской, а на должность советника по корпоративному развитию был назначен Алексей Кудрин, до этого работавший главой Счётной палаты РФ. Он совместно с топ-менеджерами «Яндекса» будет принимать ключевые решения в компании.
В суете последних месяцев я с вами так и не попрощался. Новый год — хороший повод это исправить. Мне очень многое хотелось сказать вам, но пока ограничусь буквально несколькими словами.
«Яндекс» — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе — с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно.
Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны. Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает.
Пусть новый год принесет всем мир.
Yandex N.V. лишится контроля над всеми направлениями бизнеса «Яндекса» в России (реклама, такси, онлайн-торговля, доставка еды, стриминг музыки, видео и всё остальное, что компания продаёт в России). Российскому менеджменту будет полностью передано управление всеми этими активами. От «Яндекса» отделится несколько направлений, которые будут развиваться зарубежной «дочкой» Yandex N.V. за пределами России — беспилотные автомобили, облачные сервисы, образовательные услуги. Аналогичные бизнесы останутся и в России, но отдельно от Yandex N.V., и они будут управляться российской компанией. Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров «Яндекса» и сменит наименование, чтобы не ассоциироваться с российской компаний, при этом сохранив все бизнесы, которыми владеет не в России. Одобрение на совершение этой реорганизации Кудрин и Волож якобы получили от президента РФ Владимира Путина.
«Яндекс» был основан Аркадием Воложем и Ильёй Сегаловичем в 1997 году. Сегалович умер в 2013 году jmn опухоли мозга в возрасте 48 лет.