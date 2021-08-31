



По словам пресс-службы Wilberries, российские банки предоставили платёжным системам Visa и Mastercard ответ на полученные ими претензии. Банки встали на сторону маркетплейса, хотя им грозят огромные штрафные санкции за его действия.



Напомню, что ранее Wilberries ввёл для покупателей комиссию в размере 2% от стоимости товаров при оплате картами Visa и Mastercard. Если платить картой «Мир», системой SberPay или СБП, такая комиссия не взимается. Wilberries утверждает, что пользователи российских платёжных систем получают скидку и возможность сэкономить, с такой позицией согласен Роспотребнадзор, который рассказал, что магазинам не запрещено устанавливать скидки по недискриминирующим условиям (то есть доступным всем покупателям).



Банки в своих ответах Visa и Mastercard указали то же самое — что Wilberries предоставляет скидку при оплате через российских платёжные системы, а это не запрещено ни законодательно, ни правилами платёжных систем.



Несколько дней назад Visa и Mastercard направили банкам письма, в которых указали на возможные штрафные санкции за обеспечение возможности оплаты одни и те же товары на Wilberries по разным ценам в зависимости от способа внесения платежа. Штраф может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч долларов и будет увеличиваться с каждым нарушением.



Платёжная система «Мир» всего за несколько дней стала самой популярной на Wilberries — через неё оплачивается больше всего покупок. По словам Wilberries, выделение комиссии иностранных платёжных систем привело к тому, что многие покупатели стали искать возможность оплачивать товары без комиссии по более низким ценам, и суммарно это экономит им примерно по 50 миллионов рублей в день. Такую же сумму ежедневно недополучают Visa и Mastercard, поэтому вполне объяснимо, что они недовольны нововведением на одном из крупнейших российских маркетплейсов.







