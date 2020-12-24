



Госдума приняла закон, который обязывает владельцев соцсетей бороться с противоправным контентом. Они должны самостоятельно мониторить публикации, а также реагировать на жалобы пользователей и контролирующих органов.



В соцсетях запрещаются публикации, которые содержат призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма, экстремистские материалы, пропаганду порнографии, культ насилия и жестокости, а также нецензурную брань. Соцсети также должны ограничивать доступ к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, конституции, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.



Соцсети будут внесены в специальный реестр, их учётом займётся Роскомнадзор. В этот реестр попадут соцсети, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории России. Иностранные соцсети будут обязаны открыть в России свои представительства, иначе они могут быть заблокированы по решению суда.







