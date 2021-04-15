Компания Parallels объявила о выпуске обновления Parallels Desktop 16.5 для Mac с полной поддержкой ARM-процессора Apple M1, что позволяет запускать Windows 10 ARM Insider Preview и дистрибутивы Linux на базе ARM на виртуальной машине с максимальной производительностью на устройствах с новой SoC купертиновского гиганта.
Parallels заявляет, что нативный запуск виртуальной машины с Windows 10 ARM Insider Preview на Mac с M1 приводит к повышению производительности до 30% по сравнению с 15-дюймовым MacBook Pro 2019 года с процессором Intel Core i9, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon Pro Vega 20. Parallels также указывает, что обновленный Parallels Desktop 16.5 на Mac с M1 потребляет в 2,5 раза меньше энергии, чем на новейшем MacBook Air на базе Intel.
Microsoft не дает возможности обычным пользователям скачать релизную версию Windows на базе ARM, однако предварительные сборки Windows 10 ARM Insider Preview доступны на веб-сайте Microsoft для участников программы Windows Insider. Обновление Parallels Desktop до версии 16.5 бесплатно доступно всем пользователям 16-ой версии.
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